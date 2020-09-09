У вересні в Харкові зацвіли каштани

Дерево з молодими квітками побачили харків'яни на проспекті Гагаріна біля пішохідного скляного мосту.

Можливо, до природної аномалії призвела дуже тепла погода, яка встановилася в Харкові на початку вересня.

До слова, на Харківщині пожежа з сухої трави перекинулася на житловий будинок і споруди.

Про це повідомили в Харківському райуправлінні ДержНС.

7 вересня рятувальники з Мерефи та Змієва виїхали на виклик у с.Кравцове Зміївського району для ліквідації загоряння житлового будинку та трьох господарських споруд, які загорілися від пожежі сухої рослинності на території двох приватних будинків.

Пожежники оперативно загасили пожежу, на щастя, постраждалих немає.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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