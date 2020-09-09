В сентябре в Харькове зацвели каштаны
Дерево с молодыми цветками увидели харьковчане на проспекте Гагарина возле пешеходного стеклянного моста.
Возможно, к природной аномалии привела очень теплая погода, которая установилась в Харькове в начале сентября.
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К слову, на Харьковщине пожар с сухой травы перекинулся на жилой дом и постройки.
Об этом сообщили в Харьковском райуправлении ГосЧС.
7 сентября спасатели из Мерефы и Змиева выехали на вызов в с. Кравцовое Змиевского района для ликвидации возгорания жилого дома и трех хозяйственных сооружений, которые загорелись от пожара сухой растительности на территории двух частных домов.
Пожарные оперативно потушили пожар, к счастью, пострадавших нет.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.