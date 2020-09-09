В сентябре в Харькове зацвели каштаны

Дерево с молодыми цветками увидели харьковчане на проспекте Гагарина возле пешеходного стеклянного моста.

Возможно, к природной аномалии привела очень теплая погода, которая установилась в Харькове в начале сентября.

К слову, на Харьковщине пожар с сухой травы перекинулся на жилой дом и постройки.

Об этом сообщили в Харьковском райуправлении ГосЧС.

7 сентября спасатели из Мерефы и Змиева выехали на вызов в с. Кравцовое Змиевского района для ликвидации возгорания жилого дома и трех хозяйственных сооружений, которые загорелись от пожара сухой растительности на территории двух частных домов.

Пожарные оперативно потушили пожар, к счастью, пострадавших нет.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

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