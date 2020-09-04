Вогонь знищив село Гороб'ївка, що на Харківщині, без житла залишилися 33 людини

Пожежа охопила 500 гектарів території-житлові будинки та лісовий масив, передає "Харків Тудей".

У центрі Гороб'ївки видніються намети, їх поставили співробітники ДСНС. Там могли поспати погорільці, але ніхто не скористався пропозицією — жителі села вважали за краще залишитися у друзів і родичів.

Харків'янка Світлана Плахотіна розповіла, що її будинок уцілів, але не вдалося врятувати від вогню будинок її 90-річної матері, яка ще не знає, що залишилася без даху над головою.

"Моя мама Катерина Максимівна постраждала, їй 90 років і вона майже не ходить. Будинок був за лісом, через пожежу лісу немає вже там, всі п'ять будинків за ним згоріли. Ми її раніше забрали, бачили дим. У мами великий будинок був, всю птицю забрали до себе, а сарай, льох і колонка, дуже облаштований будинок з водою і ванною — цього всього немає. Мама ще не знає, що будинок згорів, я їй боюся говорити. Вона знає, що пожежа і люди погоріли, просто плаче і все. Напевно, боїться сама запитати, що з її будинком", - розповіла мешканка Гороб'ївки.

Нагадаємо, в харьківській області продовжують боротися з вогнем, який виник 2 вересня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 4 вересня намагаються ліквідувати пожежу в лісовому масиві біля села Клугино-Башкирівка Харківської області.

Пожежники намагаються погасити окремі ділянки тління лісової підстилки та залишків деревини.

Для ліквідації осередків загоряння залучено сім чоловік, дві одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та одна одиниця техніки ЗСУ.

До слова, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні пожежі.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

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