Огонь уничтожил село Горобьевка, что на Харьковщине, без жилья остались 33 человека
Пожар охватил 500 гектаров территории — жилые дома и лесной массив, передает "Харьков Тудей".
В центре Горобьевки виднеются палатки, их поставили сотрудники ГСЧС. Там могли поспать погорельцы, но никто не воспользовался предложением — жители села предпочли остаться у друзей и родственников.
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Харьковчанка Светлана Плахотина рассказала, что ее дом уцелел, но не удалось спасти от огня дом ее 90-летней матери, которая еще не знает, что осталась без крыши над головой.
"Моя мама Екатерина Максимовна пострадала, ей 90 лет и она почти не ходит. Дом был за лесом, из-за пожара леса нет уже там, все пять домов за ним сгорели. Мы ее раньше забрали, видели дым. У мамы большой дом был, всю птицу забрали к себе, а сарай, погреб и колонка, очень обустроенный дом с водой и ванной — этого всего нет. Мама ещё не знает, что дом сгорел, я ей боюсь говорить. Она знает, что пожар и люди погорели, просто плачет и все. Наверное, боится сама спросить, что с ее домом", — рассказала жительница Горобьевки.
Напомним, в Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.
Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.
Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.
К слову, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за масштабных пожаров.
"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП.