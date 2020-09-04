Огонь уничтожил село Горобьевка, что на Харьковщине, без жилья остались 33 человека

Пожар охватил 500 гектаров территории — жилые дома и лесной массив, передает "Харьков Тудей".

В центре Горобьевки виднеются палатки, их поставили сотрудники ГСЧС. Там могли поспать погорельцы, но никто не воспользовался предложением — жители села предпочли остаться у друзей и родственников.

Харьковчанка Светлана Плахотина рассказала, что ее дом уцелел, но не удалось спасти от огня дом ее 90-летней матери, которая еще не знает, что осталась без крыши над головой.

"Моя мама Екатерина Максимовна пострадала, ей 90 лет и она почти не ходит. Дом был за лесом, из-за пожара леса нет уже там, все пять домов за ним сгорели. Мы ее раньше забрали, видели дым. У мамы большой дом был, всю птицу забрали к себе, а сарай, погреб и колонка, очень обустроенный дом с водой и ванной — этого всего нет. Мама ещё не знает, что дом сгорел, я ей боюсь говорить. Она знает, что пожар и люди погорели, просто плачет и все. Наверное, боится сама спросить, что с ее домом", — рассказала жительница Горобьевки.

Напомним, в Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.

Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.

Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.

К слову, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за масштабных пожаров.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП.