Жителі Новобаварського району в понеділок, 31 серпня, готуються вийти на пікет під Харківським коксовим заводом і вимагати закриття підприємства
Про це повідомив один з організаторів акції Олександр Константинов, передає «Об'єктив»
Чоловік розповів, що живе недалеко від заводу.
"Бувають ситуації, коли видно смог на 4-5 поверхах нашого будинку. Відповідно, якщо я живу на першому поверсі, я знаю, що вікна відкрити неможливо. Вся ситуація загострилася п'ять днів тому", - заявив Константинов.
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Також він пояснив, що люди планують вийти на пікет з вимогою закрити підприємство через шкідливі викиди. Активісти не виключають такі дії, як перекриття проїжджої частини.
У Харкові працівники підшипникового заводу вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованості по зарплаті.
Так, під стінами Харківської обласної державної адміністрації зібралося близько 70 осіб, вимагаючи виплатити їм заборгованість із зарплати. Учасники акції є робітниками місцевого підшипникового заводу (ХАРП). Мітингувальники тримали в руках плакати з написами: "Врятуй ХАРП від знищення", "нагодуйте наших дітей", "видайте нашу зарплату".
Учасники акції протесту під Харківською ОДА заявили, що зарплату їм не платять вже 9 місяців - з жовтня 2019 року.
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