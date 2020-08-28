Жители Новобаварського района в понедельник, 31 августа, готовятся выйти на пикет под Харьковским коксовым заводом и требовать закрытия предприятия

Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Константинов, передает «Объектив»

Мужчина рассказал, что живет недалеко от завода.

"Бывают ситуации, когда виден смог на 4-5 этажах нашего дома. Соответственно, если я живу на первом этаже, я знаю, что окна открыть невозможно. Вся ситуация обострилась пять дней назад", - заявил Константинов.

Также он пояснил, что люди планируют выйти на пикет с требованием закрыть предприятие из-за вредных выбросов. Активисты не исключают такие действия, как перекрытие проезжей части.

В Харькове работники подшипникового завода вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате.

Так, под стенами Харьковской областной государственной администрации собралось около 70 человек, требуя выплатить им задолженность по зарплате. Участники акции являются рабочими местного подшипникового завода (ХАРП). Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Спаси ХАРП от уничтожения", "Накормите наших детей", "Выдайте нашу зарплату".

Участники акции протеста под Харьковской ОГА заявили, что зарплату им не платят уже 9 месяцев - с октября 2019 года.

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