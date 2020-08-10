Жителі Харкова зберуться в центрі міста на підтримку громадян Білорусі

Харків'яни планують підтримати громадян Білорусі, передає objectiv.tv.

"Сьогодні, 10 серпня, біля намету "Все для перемоги" на площі Свободи пройде мітинг проти поліцейського терору і фальсифікації виборів у Білорусі", - повідомили в громадській організації "Світанок".

Раніше ми писали, що в Харкові працівники заводу провели акцію протесту через невиплату зарплати.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, люди зібралися біля одного з цехів.

За словами працівників, середня зарплата по заводу становить 4-6 тис. грн., накопичилася заборгованість за минулі роки.

У той же час, постійно йдуть відвантаження продукції з різних цехів, люди затримуються, щоб відправити підшипники замовникам. Одна з працівниць заявила, що на роботу вони вийдуть, тільки якщо їм погасять заборгованість по зарплаті.

"Я пропоную вийти на роботу і працювати, отримуючи місячну зарплату і частково гасити борг", - сказав президент АТ "УПЕК" Анатолій Гіршфельд.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.