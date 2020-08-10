У Харкові пройдуть дощі з грозами

За інформацією синоптиків Харківського гідрометцентру у вівторок, 11 серпня, в Харкові прогнозують дощ з грозою.

Вночі температура опуститься до + 14, вдень - до +31.

У середу, 12 серпня, в місті очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не обіцяють, вдень може пройти невеликий дощ з грозою. Вночі в Харкові буде від +13 до +18, вдень - до +28 максимум.

До слова, фото скупчення автомобілів швидкої допомоги біля Харківської обласної інфекційної лікарні з'явилося в мережі.

Наталія Попова розмістила пост у Фейсбуці на сторінці пабліку "жити в Харкові", в якому подякувала лікарям і опублікувала фото швидких біля харківської лікарні.

"День, який не оцінять багато. Адже це не торкнулося їх сімей. Це не зйомки відео для реклами або новин. Це не постановка.

Це відпочинок на пляжі, в клубах, походи в кіно і маски, які в місті давно не "модно носити". Справляються! Спасибі всім хто допомагає", - написала Наталія Попова.

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