В Харькове пройдут дожди с грозами

По информации синоптиков Харьковского гидрометцентра во вторник, 11 августа, в Харькове прогнозируют дождь с грозой.

Ночью температура опустится до +14, днем - до +31.

В середу, 12 августа, в городе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не обещают, днем может пройти небольшой дождь с грозой. Ночью в Харькове будет от +13 до +18, днем - до +28 максимум.

К слову, фото скопления автомобилей скорой помощи возле харьковской областной инфекционной больницы появилось в сети.

Наталья Попова разместила пост в Фейсбуке на странице паблика "Жить в Харькове", в котором поблагодарила врачей и опубликовала фото скорых возле харьковской больницы.

"День, который не оценят многие. Ведь это не коснулось их семей. Это не съёмки видео для рекламы или новостей. Это не постановка.

Это отдых на пляже, в клубах, походы в кино и маски, которые в городе давно не "модно носить". Ребята справляются! Спасибо всем кто помогает", - написала Наталья Попова.

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