У Харківській області швидка на смерть збила 43-річну жінку

Як передає Politeka.net, про це повідомили в місцевих Telegram-каналах "Труха" і "СТО Харків".

Попередньо відомо, що жінка перебігала дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на місці.

"Встановлено, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалася з увімкненими проблисковими маячками з боку автодороги Київ-Харків-Довжанський у напрямку села Липці. Жінка перебігала проїжджу частину поза пішохідним переходом перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч", - розповіли правоохоронці.

На відео потрапив момент гальмування "швидкої" і звук удару.

До слова, фото скупчення автомобілів швидкої допомоги біля Харківської обласної інфекційної лікарні з'явилося в мережі.

Наталія Попова розмістила пост у Фейсбуці на сторінці пабліку "жити в Харкові", в якому подякувала лікарям і опублікувала фото швидких біля харківської лікарні.

"День, який не оцінять багато. Адже це не торкнулося їх сімей. Це не зйомки відео для реклами або новин. Це не постановка.

Це відпочинок на пляжі, в клубах, походи в кіно і маски, які в місті давно не "модно носити". Хлопці справляються! Спасибі всім хто допомагає", - написала Наталія Попова.

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