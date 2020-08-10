В Харьковской области скорая насмерть сбила 43-летнюю женщину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в местных Telegram-каналах "Труха" и "СТО Харьков".

Предварительно известно, что женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте.

"Установлено, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги Киев-Харьков-Довжанский в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево", – рассказали правоохранители.

На видео попал момент торможения "скорой" и звук удара.

К слову, фото скопления автомобилей скорой помощи возле харьковской областной инфекционной больницы появилось в сети.

Наталья Попова разместила пост в Фейсбуке на странице паблика "Жить в Харькове", в котором поблагодарила врачей и опубликовала фото скорых возле харьковской больницы.

"День, который не оценят многие. Ведь это не коснулось их семей. Это не съёмки видео для рекламы или новостей. Это не постановка.

Это отдых на пляже, в клубах, походы в кино и маски, которые в городе давно не "модно носить". Ребята справляются! Спасибо всем кто помогает", - написала Наталья Попова.

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