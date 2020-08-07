У Харківській області, в селищі Донець Балаклійського району розшукують родичів чоловіка з синдромом Дауна

У нього немає ніяких документів, він майже не говорить, тільки посміхається і відгукується на ім'я «Юра».

Зараз лікарню, в якій він перебував, закрили на ремонт, і він опинився на вулиці.

Про долю чоловіка з синдромом Дауна, який 7 років живе в медзакладі Балаклійського району написала журналістка Марія Малевська у себе на сторінці в Фейсбук.

"У Юри синдром Дауна, на вигляд 35-40 років, трохи нижче мене (163 см), дуже вихований, ласкавий, акуратист — завжди старанно застеляв ліжко в палаті і складав акуратненько речі", — написала Марія.

Медики розповіли, що Юру привіз до них з Балаклії невідомий чоловік у травні 2013-го — і залишив. Без документів, без грошей, без адрес рідні.

Журналістка зробила про Юрія, щоб покинуту "сонячну людину" побачила вся Україна, і сподівається, що його хтось впізнає.

У селищі до нього ставляться тепло, в лікарні жартома звуть «Юрою-головлікарем», в магазинах і кафе підгодовують і розповідають, як він завжди намагається допомогти, місцеві жителі приносили йому в лікарню їжу і одяг.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.