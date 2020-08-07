У Харківській області, в селищі Донець Балаклійського району розшукують родичів чоловіка з синдромом Дауна
У нього немає ніяких документів, він майже не говорить, тільки посміхається і відгукується на ім'я «Юра».
Зараз лікарню, в якій він перебував, закрили на ремонт, і він опинився на вулиці.
Про долю чоловіка з синдромом Дауна, який 7 років живе в медзакладі Балаклійського району написала журналістка Марія Малевська у себе на сторінці в Фейсбук.
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"У Юри синдром Дауна, на вигляд 35-40 років, трохи нижче мене (163 см), дуже вихований, ласкавий, акуратист — завжди старанно застеляв ліжко в палаті і складав акуратненько речі", — написала Марія.
Медики розповіли, що Юру привіз до них з Балаклії невідомий чоловік у травні 2013-го — і залишив. Без документів, без грошей, без адрес рідні.
Журналістка зробила про Юрія, щоб покинуту "сонячну людину" побачила вся Україна, і сподівається, що його хтось впізнає.
У селищі до нього ставляться тепло, в лікарні жартома звуть «Юрою-головлікарем», в магазинах і кафе підгодовують і розповідають, як він завжди намагається допомогти, місцеві жителі приносили йому в лікарню їжу і одяг.
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