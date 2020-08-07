В Харьковской области, в поселке Донец Балаклейского района разыскивают родственником мужчины с синдромом Дауна

У него нет никаких документов, он почти не говорит, только улыбается и откликается на имя «Юра».

Сейчас больницу, в которой он находился, закрыли на ремонт, и он оказался на улице.

О судьбе мужчины с синдромом Дауна, который 7 лет живёт в медучреждении Балаклейского района написала журналистка Мария Малевская у себя на странице в Фейсбук.

"У Юры синдром Дауна, на вид 35-40 лет, немного ниже меня (163 см), очень воспитанный, ласковый, аккуратист — всегда старательно застилал постель в палате и складывал аккуратненько вещи", — написала Мария.

Медики рассказали, что Юру привез к ним из Балаклеи неизвестный мужчина в мае 2013-го — и оставил. Без документов, без денег, без адресов родни.

Журналистка сделала о Юре, чтобы брошенного "солнечного человека" увидела вся Украина, и надеется, что его кто-то узнает.

В поселке к нему относятся тепло, в больнице в шутку зовут «Юрой-главврачом», в магазинах и кафе подкармливают и рассказывают, как он всегда старается помочь, местные жители приносили ему в больницу еду и одежду.

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