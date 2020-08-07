На Харківщині повторився антирекорд

За минулу добу підтверджено 146 нових випадків китайсого вірусу.

Про це стало відомо з системи моніторингу поширення коронавірусу від Ради нацбезпеки і оборони.

Це повтор антирекорду з початку пандемії (5 серпня також було 146 хворих).

Загальна кількість підтверджених випадків становить 4527. Протягом доби одужали 16 пацієнтів (загальна кількість - 2399). Зафіксовано два летальні випадки (загальна кількість померлих - 138 осіб).

До слова, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом в громадському транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє поліпшенню епідеміологічної обстановки.

Також ми писали, що фахівці попереджають про те, що не на всіх водоймах регіону можна купатися, не побоюючись за своє здоров'я.

На чотирьох пляжах області виявили істотне перевищення кишкової палички.

В ході перевірки проб води з'ясувалося, що вміст лактозопозитивних кишкових паличок сильно перевищує норму на пляжі «Комсомольський», на ставку поблизу селища Кегичівка і в зоні відпочинку в Краснограді на річці Берестовій. У зв'язку з цим купатися в цих водоймах не рекомендується

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.