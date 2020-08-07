На Харьковщине повторился антирекорд
За минувшие сутки подтверждено 146 новых случаев китайсого вируса.
Об этом стало известно из Системы мониторинга распространения коронавируса от Совета нацбезопасности и обороны.
Это повтор антирекорда с начала пандемии (5 августа также было 146 заболевших).
Курс доллара изменится к 15 августа: что произойдет с гривной и нужно ли бежать в обменник
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет»
Высокие баллы ЗНО-2020 не помогут, мечты на поступление рухнули в последний момент: "Более 30% абитуриентов..."
На счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат..."
Общее количество подтвержденных случаев составляет 4527. В течение суток выздоровели 16 пациентов (общее количество - 2399). Зафиксировано два летальных случая (общее количество умерших - 138 человек).
К слову, по словам специалистов, больше всего людей заражаются вирусом в общественном транспорте. Граждане игнорируют маски и социальную дистанцию, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки.
Также мы писали, что специалисты предупреждают о том, что не на всех водоемах региона можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
На четырех пляжах области выявили существенное превышение кишечной палочки.
В ходе проверки проб воды выяснилось, что содержание лактозоположительных кишечных палочек сильно превышает норму на пляже «Комсомольский», на пруду вблизи поселка Кегичевка и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовой. В связи с этим купаться в этих водоемах не рекомендуется
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.