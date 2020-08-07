На Харьковщине повторился антирекорд

За минувшие сутки подтверждено 146 новых случаев китайсого вируса.

Об этом стало известно из Системы мониторинга распространения коронавируса от Совета нацбезопасности и обороны.

Это повтор антирекорда с начала пандемии (5 августа также было 146 заболевших).

Общее количество подтвержденных случаев составляет 4527. В течение суток выздоровели 16 пациентов (общее количество - 2399). Зафиксировано два летальных случая (общее количество умерших - 138 человек).

К слову, по словам специалистов, больше всего людей заражаются вирусом в общественном транспорте. Граждане игнорируют маски и социальную дистанцию, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки.

Также мы писали, что специалисты предупреждают о том, что не на всех водоемах региона можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

На четырех пляжах области выявили существенное превышение кишечной палочки.

В ходе проверки проб воды выяснилось, что содержание лактозоположительных кишечных палочек сильно превышает норму на пляже «Комсомольский», на пруду вблизи поселка Кегичевка и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовой. В связи с этим купаться в этих водоемах не рекомендуется

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.