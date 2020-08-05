У Харкові можуть знову закрити метро і торгові центри

Про це повідомляє Телеграм-канал ВІХА (Харків).

«З понеділка в Харкові можуть закрити метро, ТРЦ‼️ Харківська область 6 днів поспіль демонструє перевищення показників рівня захворюваності та динаміки захворюваності.

З 146 сьогоднішніх хворих з усієї області, 133 - з Харкова. Тому в п'ятницю на засіданні центральної комісії ТЕБ та НС Харків може опинитися в зоні більш жорсткого карантину.

У разі, якщо Харків виявиться в червоній карантинній зоні, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів та дитячих таборів»,- сказано в повідомленні.

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В Харківському обласному диспансері радіаційного захисту зараз перебувають 59 хворих СОVID, в обласній інфекційній лікарні — 242 пацієнта з вірусом і підозрою.

За словами директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вранці 4 серпня в реанімації залишилися вільними 2 з 12 місць.

За минулу добу в лікарню потрапили 35 нових пацієнтів.

Раніше ми писали, що за інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, зросла кількість важких хворих у віці близько 50 років.

Впевнене лідерство за кількістю хворих впевнено тримає Харків. Високі показники також у Харківському, Зміївському, Чугуївському, Дергачівському районах.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

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