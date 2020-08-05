В Харькове могут снова закрыть метро и торговые центры

Об этом сообщает Телеграм-канал ВЕХА (Харьков).

«С понедельника в Харькове могут закрыть метро и ТРЦ‼️ Харьковская область 6 дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и динамики заболеваемости.

Из 146 сегодняшних заболевших по всей области, 133 - из Харькова. Поэтому в пятницу на заседании центральной комиссии ТЭБ и ЧС Харьков может оказаться в зоне более жесткого карантина.

В случае, если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей»,- сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харьковских больницах, которые принимают пациентов с китайским вирусом, заканчиваются свободные койки

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больницы — 242 пациента с вирусом и подозрением.

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными 2 из 12 мест.

За прошедшие сутки в больницу попали 35 новых пациентов.

Также мы писали, что по информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, возросло количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет.

Уверенное лидерство по количеству заболевших уверенно держит Харьков. Высокие показатели заражения также в Харьковском, Змиевском, Чугуевском, Дергачевском районах.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.