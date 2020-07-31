На Харківщині невідомий обстріляв комбайн під час збирання врожаю

Про пригоду, що трапилася напередодні, повідомив 59-річний чоловік, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інцидент стався біля села Черкаська Лозова. За словами того, хто телефонував, невідомі заблокували роботу сільгоспмашини, погрожуючи водієві і його помічнику пістолетом, а потім зробили кілька пострілів у їх бік. Перелякані чоловіки змушені були заглушити комбайн. Ніхто з людей не постраждав, а ось техніка отримала пошкодження.

За вказаною адресою негайно виїхали керівництво, слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Дергачівського відділу поліції, а також співробітники управління карного розшуку.

Вже дуже швидко правоохоронці вийшли на підозрюваного. У скоєнні злочину вони обґрунтовано підозрюють 24-річного харків'янина.

За словами слідчого Дергачівського відділу поліції Романа Гимаса, той кілька разів вистрілив з пістолета Макарова, після чого сховав зброю у полі. Поліцейські знайшли пістолет і вилучили його.

Зараз чоловік затриманий. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини злочину.

Відзначимо, що в соцмережах історія викликала широкий резонанс, а користувачі відкрито говорять про свавілля рейдерів, які полюють за врожаєм.

«Потім виявиться, що урожай збирали рейдери», «Це що, повернення до лихих 90-х. Оце дожили, назад у пекло. Жесть», «Він просто не встиг зробити фотосесію в пшениці 🙂», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, стрілянина в центрі Харкова налякала городян.

Як повідомляла Politeka, під Харковом копи розстріляли машину з людьми.

Також Politeka розповідала, що під Харковом сталася масова бійка зі стріляниною.