На Харьковщине неизвестный обстрелял комбайн во время уборки урожая
О происшествии, которое случилось накануне, сообщил 59-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел возле села Черкасская Лозовая. По словам звонившего, неизвестные заблокировали работу сельхозмашины, угрожая водителю и его помощнику пистолетом, а затем сделали несколько выстрелов в их сторону. Перепуганные мужчины вынуждены были заглушить комбайн. Никто из людей не пострадал, а вот техника получила повреждения.
По указанному адресу немедленно выехали руководство, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции, а также сотрудники управления уголовного розыска.
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Уже очень быстро правоохранители вышли на подозреваемого. В совершении преступления они обосновано подозревают 24-летнего харьковчанина.
По словам следователя Дергачевского отдела полиции Романа Гимаса, тот несколько раз выстрелил из пистолета Макарова, после чего спрятал оружие в поле. Полицейские нашли пистолет и изъяли его.
Сейчас мужчина задержан. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Отметим, что в соцсетях история вызвала широкий резонанс, а пользователи в открытую говорят о беспределе рейдеров, которые охотятся за урожаем.
«Потом окажется, что урожай убирали рейдеры», «Это что возврат к лихим 90-м. Вот дожили, назад в преисподнюю. Жесть», «Он просто не успел сделать фотосессию в пшенице 🙂», – пишут под публикацией.
Напомним, стрельба в центре Харькова напугала горожан.
Как сообщала Politeka, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.
Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.