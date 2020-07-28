Прошлая ночь отметилась очередным инцидентом на улицах Харькова

На проспекте Науки неизвестный на автомобиле Hyundai устроил стрельбу во время движения, сообщает Politeka.net cо ссылкой на соцсети.

На видео, опубликованном в группе «Харьков 1654», видно, что автомобиль останавливается на красный сигнал светофора, а затем, когда начинает движение, со стороны пассажирского сидения человек высовывает руку с оружием в открытое окно и делает несколько выстрелов вверх.

Кто в курсе, что за стрельба была на проспекте Науки? Красный Хюндай АХ8820ІМ Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 27. Juli 2020

В полицию об инциденте сообщили в 1:15 28 июля.

«На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту: собирают видео с камер наблюдения и регистраторов, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

Ранее мы рассказывали, что 19 июля в 1:20 ночи в ночном клубе в переулке Костюринском, 2 произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, ранив двух посетителей заведения. Двое мужчин, которым 27 и 37 лет, с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Уже оттуда медики сообщили правоохранителям о том, что случилось.

Вот эти типы устроили стрельбу в караоке Панорамы и свалили. Если среди них кого-то узнали, то напишите нам, мы информацию передадим в полицию. Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 20. Juli 2020

Подозреваемым оказался бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской Артем Шокало, который является членом запрещённого клуба «Оплот».

Мы также писали, что 53-летний житель Харькощины расстрелял компанию отдыхающих. Инцидент произошел 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района.

Один из потерпевших скончался, второго госпитализировали. 36-летнему мужчине ампутировали ногу, чтобы спасти от интоксикации, поскольку пуля задела артерию.

Стрелявшего, который на момент трагедии был пьян, сразу же задержали. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Напомним, на Харьковщине мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.

Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.