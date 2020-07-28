Прошлая ночь отметилась очередным инцидентом на улицах Харькова
На проспекте Науки неизвестный на автомобиле Hyundai устроил стрельбу во время движения, сообщает Politeka.net cо ссылкой на соцсети.
На видео, опубликованном в группе «Харьков 1654», видно, что автомобиль останавливается на красный сигнал светофора, а затем, когда начинает движение, со стороны пассажирского сидения человек высовывает руку с оружием в открытое окно и делает несколько выстрелов вверх.
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В полицию об инциденте сообщили в 1:15 28 июля.
«На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту: собирают видео с камер наблюдения и регистраторов, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.
Ранее мы рассказывали, что 19 июля в 1:20 ночи в ночном клубе в переулке Костюринском, 2 произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, ранив двух посетителей заведения. Двое мужчин, которым 27 и 37 лет, с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Уже оттуда медики сообщили правоохранителям о том, что случилось.
Подозреваемым оказался бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской Артем Шокало, который является членом запрещённого клуба «Оплот».
Мы также писали, что 53-летний житель Харькощины расстрелял компанию отдыхающих. Инцидент произошел 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района.
Один из потерпевших скончался, второго госпитализировали. 36-летнему мужчине ампутировали ногу, чтобы спасти от интоксикации, поскольку пуля задела артерию.
Стрелявшего, который на момент трагедии был пьян, сразу же задержали. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.
Напомним, на Харьковщине мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.
Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.