У Харкові пропала дівчина 2002 року народження

Катерина Ігнатова 28 липня пішла з лікарні, розташованої на Салтівському шосе в Харкові, в якій перебувала на лікуванні, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети зниклої: зріст 155 сантиметрів, довге чорне волосся, пластина на зубах.

Була одягнена в білу футболку та чорні штани в білу смужку.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, 93-50-40, 380 956 641 561 або іншим зручним способом.

Крім того, у Харкові тривають пошуки 16-річної Анастасії Заблодської. Дівчина пішла з дому 22 червня о другій годині дня і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 156 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русявого кольору, середньої довжини, очі блакитні.

Була одягнена у футболку в біло-синю смужку, джинсові шорти, рожеві мокасини. При собі мала чорний рюкзак.

Зазначимо, що дівчина не перший раз йде з дому.

Якщо комусь відома інформація про місцезнаходження розшукуваної, прохання повідомити в Київський відділ поліції за телефонами: (057) 700-43-04, 063-21-54-684, 102 або будь-якими засобами.

Тим часом у Вовчанському районі на 30 липня збирають групу волонтерів та правоохоронців для пошуку 17-річної Олени Забазновой, у якої залишився шестимісячний дитина.

Всіх, хто хоче допомогти в пошуках дівчини, просять у четвер, 30 липня, приїхати в село Шестерівка на 10 годину ранку. Потрібно бути в закритому взутті і одягнутися по погоді, при собі мати дощовик, ліхтарик і портативний зарядний пристрій. Слід взяти з собою їжу, мінімум на день і карту місцевості з радіусом від точки пошуку в 30 кілометрів, краще зробити до сотні копій карти. Не завадять у пошуках і човен, рації, трекери і квадрокоптер.

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