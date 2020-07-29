В Харькове пропала девушка 2002 года рождения

Екатерина Игнатова 28 июля ушла из больницы, расположенной на Салтовском шоссе в Харькове, в которой находилась на лечении, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, длинные черные волосы, пластина на зубах.

Была одета в белую футболку и черные брюки в белую полоску.

Если кому-то что-то известно о местонахождении девушки, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 380 956 641 561 или другим удобным способом.

Кроме того, в Харькове продолжаются поиски 16-летней Анастасии Заблодской. Девушка ушла из дома 22 июня в два часа дня и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета средней длины, глаза голубые.

Была одета в футболку в бело-синюю полоску, джинсовые шорты, розовые мокасины. При себе имела черный рюкзак.

Отметим, что девушка не первый раз уходит из дома.

Если кому-то известна информация о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063-21-54-684, 102 или любыми средствами.

Тем временем в Волчанском районе на 30 июля собирают группу волонтеров и правоохранителей для поиска 17-летней Елены Забазновой, у которой остался шестимесячный ребенок.

Всех, кто хочет помочь в поисках девушки, просят в четверг, 30 июля, приехать в село Шестеровка на 10 часов утра. Нужно быть в закрытой обуви и одеться по погоде, при себе иметь дождевик, фонарик и портативное зарядное устройство. Следует взять с собой еду, минимум на день и карту местности с радиусом от точки поиска в 30 километров, лучше сделать до сотни копий карты. Не помешают в поисках и лодка, рации, трекеры и квадрокоптер.

Напомним, под Днепром внезапно исчезли двое детей.

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