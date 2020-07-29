Харківська область пробила чергову стелю за кількістю заражених вірусом з Китаю з початку пандемії

За останню добу в регіоні зафіксовано 78 нових випадків зараження, передає Politeka.net з посиланням на інформацію з сайту Ради національної безпеки і оборони України.

Всього вірус виявлений у 3556 жителів Харківщини. Одужали 2061 людина, хворіють 1371, померли 124, причому один – за останню добу.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині не вщухає скандал через смерть 39-річного пацієнта обласної інфекціонки. У чоловіка, якого лікували від коронавіруса, стався інсульт. Оскільки в лікарні не працював апарат МРТ, його швидкою допомоги возили по місту в пошуках медзакладу, який би прийняв його на лікування, однак у двох лікарнях медики відмовилися брати людину. За цей час його стан істотно погіршився.

Пацієнта привезли назад в інфекціонку і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, але на третю добу він помер. У нього залишилися дружина і трирічна дочка.

Після резонансу, який піднявся в суспільстві після цього випадку, в мерії вирішили пояснити все.

За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, міська лікарня №7 не прийняла пацієнта, тому що це не було погоджено і суперечить наказами.

«Керівництво обласної інфекційної лікарні порушило елементарні правила переведення хворих з лікарні в лікарню. Якщо у них виникла підозра по якимось іншим захворюванням, які вимагають переведення хворого в іншу лікарню, як мінімум, це узгоджується з тією лікарнею, в яку людину треба перевести», – заявила чиновниця журналістам.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий антирекорд по зараженню китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.