Харьковская область пробила очередной потолок по количеству зараженных вирусом из Китая с начала пандемии

За последние сутки в регионе зафиксировано 78 новых случаев заражения, передает Politeka.net со ссылкой на информацию с сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего вирус обнаружен у 3556 жителей Харьковщины. Выздоровели 2061 человек, болеют 1371, умерли 124, причем один – за последние сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине не утихает скандал из-за смерти 39-летнего пациента областной инфекционки. У мужчины, которого лечили от коронавируса, случился инсульт. Поскольку в больнице не работал аппарат МРТ, его в скорой помощи возили по городу в поисках больницы, которая бы приняла его на лечение, однако в двух медучреждениях врачи отказались брать человека. За это время его состояние существенно ухудшилось.

Пациента привезли назад в инфекционку и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но на третьи сутки он умер. У него остались жена и трехлетняя дочь.

После резонанса, который поднялся в обществе после этого случая, в мэрии решили объясниться.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, горбольница №7 не приняла пациента, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.

«Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеваниям, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которую человека надо перевести», – заявила чиновница журналистам.

Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.