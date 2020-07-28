Відразу два нових випадки ботулізму зафіксовано на Харківщині

Постраждалі – жінки 1990 та 1975 року народження з Харкова та Краснограда, які є родичками, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського лабораторного центру.

У результаті проведеного розслідування з'ясувалося, що обидві жінки 24 липня вживали в їжу непотрошеного ляща, якого купили на одній з баз у Харкові.

Вже через добу у них з'явилися перші симптоми хвороби – слабкість і головний біль. Обидві намагалися лікуватися вдома, однак самопочуття погіршувалося. Дали про себе знати й інші ознаки зараження: сухість у роті, різка слабкість, двоїння в очах. Першу постраждалу госпіталізували в обласну лікарню, де медики діагностували ботулізм. Їй ввели сироватку і призначили лікування. Зараз її стан оцінюється як середньої тяжкості.

28 липня була госпіталізована і друга жінка з аналогічними симптомами.

Як розповіла виданню KHARKIV Today директор лабцентра Любов Махота, рибу обидві жінки купували на складі на Московському проспекті, 297.

Зараз експерти перевіряють залишки риби на наявність ботулотоксину, а також досліджують кров хворих.

Всього з початку року в області зафіксовано три випадки зараження ботулізмом.

Ботулізм – це отруєння, викликане токсином Clostridium botulinum, що вражає периферичні нерви. Він може виникнути і без інфекційного агента у випадку, якщо мав місце контакт з ботулінічним токсином (проковтування, ін'єкції або вдихання). Симптоми – симетричні парези черепних нервів, що супроводжуються посиленням слабкості і млявим паралічем без сенсорної недостатності.

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