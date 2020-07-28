Сразу два новых случая ботулизма зафиксировано на Харьковщине

Пострадавшие – женщины 1990 и 1975 года рождения из Харькова и Краснограда, которые являются родственницами, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского лабораторного центра.

В результате проведенного расследования выяснилось, что обе женщины 24 июля употребляли в пищу непотрошеного ляща, которого купили на одной из баз в Харькове.

Уже через сутки у них появились первые симптомы болезни – слабость и головная боль. Обе пытались лечиться дома, однако самочувствие ухудшалось. Дали о себе знать и другие признаки заражения: сухость во рту, резкая слабость, двоение в глазах. Первую пострадавшую госпитализировали в областную больницу, где врачи диагностировали ботулизм. Ей ввели сыворотку и назначили лечение. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

28 июля была госпитализирована и вторая женщина с аналогичными симптомами.

Как рассказала изданию KHARKIV Today директор лабцентра Любовь Махота, рыбу обе женщины покупали на складе на Московском проспекте, 297.

Сейчас эксперты проверяют остатки рыбы на наличие ботулотоксина, а также исследуют кровь больных.

Всего с начала года в области зафиксировано три случая заражения ботулизмом.

Ботулизм – это отравление, вызванное токсином Clostridium botulinum, поражающее периферические нервы. Он может возникнуть и без инфекционного агента в случае, если имел место контакт с ботулиническим токсином (проглатывание, инъекции или вдыхание). Симптомы – симметричный парез черепных нервов, сопровождаемый симметричной ухудшающейся слабостью и вялым параличом без сенсорной недостаточности.

Напомним, опаснейший вирус косит страну.

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