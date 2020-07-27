Три гранати, запали до них, сигнальна ракета, підствольна граната і патрон калібру 14,5 мм були в пакеті у чоловіка, котрий розгулював на залізничній станції

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про те, що на станції «Граково» невідомий громадянин походжає з боєприпасами, надійшла в Чугуївський відділ поліції напередодні в 23:53 ночі. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники відділу та спеціалісти вибухотехнічного управління.

На місці з'ясувалося, що порушником виявився 45-річний житель міста Ізюм. За його словами, гранати, ракети і патрон він викопав у лісосмузі неподалік від міста.

Вилучене відправлено на експертизу, а інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу громадянину.

Відзначимо, що кількість зброї і боєприпасів на руках населення стрімко зростає, що призводить до дуже неприємних наслідків. Так, на вихідних біля автомийки на вулиці Глібівської у Харкові стався вибух гранати РГД-5.

Розбиті вікна у будівлі та пошкоджений фасад виявив власник автомийки і повідомив в поліцію. На щастя, ніхто не постраждав.

Ми також писали, що в Харкові хуліган кинув гранату в один з кіосків на ринку. Інцидент стався на вулиці Героїв Праці.

«Заміс на круглому ринку. Зачепили почуття хлопчини в синій футболці. Він вирішив помститися гранатою, кинувши її в ларьок 🧨 Граната не вибухнула, копи кажуть, був муляж. Парнішу затримали, він по дорозі скинув ніж і чеку від гранати», – написали в соцмережах. Пізніше з'ясувалося, що граната була не справжньою.

Нагадаємо, біля будинку дитини в Харкові пролунав вибух.

Як повідомляла Politeka, біля супермаркету в Харкові розстріляли двох чоловіків.

Також Politeka писала, що спливли неймовірні факти про легендарного розвідника «Гору».