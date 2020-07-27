Три гранаты, запалы к ним, сигнальная ракета, подствольная граната и патрон калибра 14,5 мм были в пакете у мужчины, разгуливавшего на железнодорожной станции

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что на станции «Граково» неизвестный гражданин расхаживает с боеприпасами, поступила в Чугуевский отдел полиции накануне в 23:53 ночи. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники отдела и специалисты взрывотехнического управления.

На месте выяснилось, что нарушителем оказался 45-летний житель города Изюм. По его словам, гранаты, ракету и патрон он выкопал в лесополосе недалеко от своего города.

Изъятое оружие отправлено на экспертизу, а информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.

Отметим, что количество оружия и боеприпасов на руках населения стремительно растет, что приводит к очень неприятным последствиям. Так, на выходных возле автомойки на улице Глебовской в Харькове произошел взрыв гранаты РГД-5.

Разбитые окна в здании и повреждённый фасад обнаружил владелец автомойки и сообщил в полицию. К счастью, никто не пострадал.

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«Замес на круглом рынке. Задели чувства парнишки в синей футболке. Он решил отомстить гранатой, кинув ее в ларёк 🧨 Граната не взорвалась, копы говорят, был муляж. Парнишу задержали, он по пути скинул нож и чеку от гранаты», – написали в соцсетях. Позже выяснилось, что граната была не настоящей.

Напомним, возле дома ребенка в Харькове прогремел взрыв.

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