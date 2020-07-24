Вихідні на Харківщині видадуться теплими і сухими, однак зі значними перепадами нічної і денної температур

Про це з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє Politeka.net.

У суботу, 25 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, три – вісім метрів у секунду.

Температура повітря по області вночі 11 - 16 градусів, вдень +25 +30, по місту вночі +13 +15, вдень +26 +28.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура в цей день зафіксована в 2001 році, коли стовпчики термометрів показували +37, а найнижча – у 1956 році. Тоді повітря прогрілося до +10,7.

У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються цілющими. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах немає туману - до негоди. А якщо нічна роса не просихає - бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.

У неділю, 26 липня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, три-вісім метрів у секунду.

Температура повітря вночі +12 +17, вдень +27 +32.

Температурні рекорди у цей день зафіксовані в 1960 році (+33,9) і в 1947-му (+9,3).

26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня надворі сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури у цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу подекуди граки починають збиратись у перші осінні зграї.

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