Выходные на Харьковщине выдадутся теплыми и сухими, однако с существенными перепадами ночной и дневной температур

Об этом со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает Politeka.net.

В субботу, 25 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, три – восемь метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью 11 - 16 градусов, днем +25 +30, по городу ночью +13 +15, днем +26 +28.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура в этот день зафиксирована в 2001 году, когда столбики термометров показывали +37, а самая низкая – в 1956 году. Тогда воздух прогрелся всего до +10,7.

В этот день почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана - к ненастью. А если ночная роса не просыхает - быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.

В воскресенье, 26 июля, переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, три-восемь метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12 +17, днем +27 +32.

Температурные рекорды в этот день зафиксированы в 1960 году (+33,9) и в 1947-м (+9,3).

26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

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