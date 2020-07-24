У Харкові силовики викрили і затримали членів потужного злочинного угруповання під керівництвом Вадима Казарцева, відомого в кримінальному світі як «Князь»

Четверо лідерів й активних учасників ОЗУ були затримані СБУ напередодні, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, на рахунку банди вимагання, рейдерство, а також умисні вбивства на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Створив ОЗУ раніше судимий за вбивство громадянин, а серед інших до її складу входили і колишні правоохоронці. Угрупування мало чітку структуру і спеціалізувалося на різних злочинах, у тому числі на економічних, а також пов'язаних з насильством. Крім того, банду боялися навіть представники органів місцевої влади, які знаходилися в зоні її впливу.

За місцем проживання і знаходження членів ОЗГ пройшли 27 обшуків. Силовики вилучили майже 8,4 мільйона гривень, приблизно 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро, чорнові записи, що свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв'язку, зброю і патрони різного калібру.

Правоохоронці кваліфікують дії бандитів за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зараз в СБУ проводять слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі і лідера, який керував бандою з-за кордону.

Ближче до вечора в мережі з'явився запис затримання бізнесмена Олега Кияшка, якого СБУ називає одним з членів угруповання «Князя» і найближчим соратником лідера ОЗУ. Як повідомляє NewsRoom з посиланням на ЗМІ, Кияшко одружений на Валерії Казарцевій, судді Господарського суду.

Сотрудники СБУ в Харькове задержали членов преступной группировки одного из главных криминальных авторитетов города Вадима Казарцева, также известного как "Князь". По информации ведомства, банда занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Члены группировки, среди которых были бывшие силовики, имели значительное влияние на представителей местных властей. В среду силовики провели 27 обысков. Правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривен, около $170 тысяч и 40 000 евро, черновые записи, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов. Источник: Newsroom Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. Juli 2020

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