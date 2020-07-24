В Харькове силовики разоблачили и задержали членов мощной преступной группировки под руководством Вадима Казарцева, известного в уголовном мире как «Князь»

Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны СБУ накануне, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, на счету банды вымогательство, рейдерство, а также умышленные убийства на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Создал ОПГ ранее судимый за убийство гражданин, а среди прочих в ее состав входили и бывшие правоохранители. Группировка имела четкую структуру и специализировалась на различных преступлениях, в том числе на экономических, а также связанных с насилием. Кроме того, банду боялись даже представители органов местной власти, которые находились в зоне ее влияния.

По месту жительства и нахождения членов ОПГ прошли 27 обысков. Силовики изъяли почти 8,4 миллиона гривен, примерно 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

Правоохранители квалифицируют действия бандитов по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в СБУ проводят следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе и лидера, который руководил бандой из-за границы.

К вечеру в сети появилась запись задержания бизнесмена Олега Кияшко, которого СБУ называет одним из членов группировки «Князя» и ближайшим соратником лидера ОПГ. Как сообщает NewsRoom со ссылкой на СМИ, Кияшко женат на Валерии Казарцевой, судье Хозяйственного суда.

Сотрудники СБУ в Харькове задержали членов преступной группировки одного из главных криминальных авторитетов города Вадима Казарцева, также известного как "Князь". По информации ведомства, банда занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Члены группировки, среди которых были бывшие силовики, имели значительное влияние на представителей местных властей. В среду силовики провели 27 обысков. Правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривен, около $170 тысяч и 40 000 евро, черновые записи, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов. Источник: Newsroom Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. Juli 2020

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