У багатоповерхових будинках, що розташовані неподалік від станції метро «Героїв праці», квартирні злодії вчинили облаву

Про свавілля домушників, які пограбували кілька квартир, розповіло видання «Город Х».

Як розповіла одна з мешканок будинку, де господарювали злочинці, у її приятельки пенсійного віку пограбували квартиру в той час, як вона поїхала на дачу.

«Злодії не тільки вивалили на підлогу всі речі з шаф, всі книги (а в цій родині знатна бібліотека), не полінувалися витягнути весь папір із зимових черевиків. Прихопили нечисленні персні-ланцюжки старенької господині і 5 000 грн. Мабуть, хтось таки злякав: у передпокої господиня виявила свою ж «базарну» сумку, а в ній банку меду, свій стратегічний запас зубної пасти і навіть шоколадки з холодильника», – написала вона у Фейсбуці.

У поліцію пенсіонерка звертатися не стала, оскільки впевнена, що ніхто нічого шукати не будет.

У цьому ж мікрорайоні квартирні злодії примудрилися в одній з квартир вирізати сейф і навіть прибрати після себе, підмівши стружку.

У коментарях користувачі написали, що в минулі вихідні в районі, про який йде мова, був «аншлаг»: злодії «винесли» не одну квартиру.

Помітили домушників і на Олексіївці. Так, у соцмережах з'явилося відео, на якому зображений злодій. За словами очевидців, квартирні злодії проникають в житло і крадуть все, що на очі попадається.

18.07.2020 в 14-11 вот это ворье разгуливал по подъездам нашего дома и воровал все что попадётся под руку. В доме по адресу Л. Свободы,35 стащил картину. Не оставляйте в подъездах велосипеды и коляски Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 19. Juli 2020

«У будинку по вул. Людвіга Свободи, 35, поцупив картину. Не залишайте в під'їздах велосипеди, коляски», - йдеться у підписі до відео, опублікованому жителем Олексіївки.

Місцеві відзначають, що злочинець діє за стандартною схемою: спочатку дзвонить у двері, потім заклеює вічка і ставить над дверима мітки.

Нагадаємо, цинічні домушники познущалися над довірливою харків'янкою.

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