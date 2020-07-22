В многоэтажных домах, которые находятся неподалеку от станции метро «Героев труда», квартирные воры учинили облаву

О беспределе домушников, которые обнесли несколько квартир, рассказало издание «Город Х».

Как рассказала одна из жительниц дома, где хозяйничали преступники, у ее приятельницы пенсионного возраста ограбили квартиру в то время, как она уехала на дачу.

«Воры не только вывалили на пол все вещи из шкафов, все книги (а в этой семье знатная библиотека), не поленились вытащить всю бумагу из зимних башмаков. Прихватили немногочисленные колечки-цепочки престарелой хозяйки и 5 000 грн. Видать, кто-то таки спугнул: в прихожей хозяйка обнаружила свою же «базарную» сумку, а в ней банку мёда, свой стратегический запас зубной пасты и даже шоколадки из холодильника», – написала она в Фейсбуке.

В полицию пенсионерка обращаться не стала, поскольку уверена, что никто ничего бы не искал.

В этом же микрорайоне домушники умудрились в одной из квартир вырезать сейф и даже убрать после себя, подметя стружку.

В комментариях пользователи написали, что в прошлые выходные в районе, о котором идет речь, был «аншлаг»: воры «вынесли» не одну квартиру.

Заметили домушников и на Алексеевке. Так, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен вор. По словам очевидцев, домушники проникают в жилье и воруют все, что на глаза попадается.

18.07.2020 в 14-11 вот это ворье разгуливал по подъездам нашего дома и воровал все что попадётся под руку. В доме по адресу Л. Свободы,35 стащил картину. Не оставляйте в подъездах велосипеды и коляски Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 19. Juli 2020

«В доме по ул. Людвига Свободы, 35, стащил картину. Не оставляйте в подъездах велосипеды и коляски», - говорится в подписи к видео, опубликованному жителем Алексеевки.

Местные отмечают, что преступник действует по стандартной схеме: сначала звонит в дверь, затем заклеивает глазки и ставит над дверью метки.

Напомним, циничные домушники поиздевались над доверчивой харьковчанкой.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.