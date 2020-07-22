В многоэтажных домах, которые находятся неподалеку от станции метро «Героев труда», квартирные воры учинили облаву
О беспределе домушников, которые обнесли несколько квартир, рассказало издание «Город Х».
Как рассказала одна из жительниц дома, где хозяйничали преступники, у ее приятельницы пенсионного возраста ограбили квартиру в то время, как она уехала на дачу.
«Воры не только вывалили на пол все вещи из шкафов, все книги (а в этой семье знатная библиотека), не поленились вытащить всю бумагу из зимних башмаков. Прихватили немногочисленные колечки-цепочки престарелой хозяйки и 5 000 грн. Видать, кто-то таки спугнул: в прихожей хозяйка обнаружила свою же «базарную» сумку, а в ней банку мёда, свой стратегический запас зубной пасты и даже шоколадки из холодильника», – написала она в Фейсбуке.
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В полицию пенсионерка обращаться не стала, поскольку уверена, что никто ничего бы не искал.
В этом же микрорайоне домушники умудрились в одной из квартир вырезать сейф и даже убрать после себя, подметя стружку.
В комментариях пользователи написали, что в прошлые выходные в районе, о котором идет речь, был «аншлаг»: воры «вынесли» не одну квартиру.
Заметили домушников и на Алексеевке. Так, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен вор. По словам очевидцев, домушники проникают в жилье и воруют все, что на глаза попадается.
«В доме по ул. Людвига Свободы, 35, стащил картину. Не оставляйте в подъездах велосипеды и коляски», - говорится в подписи к видео, опубликованному жителем Алексеевки.
Местные отмечают, что преступник действует по стандартной схеме: сначала звонит в дверь, затем заклеивает глазки и ставит над дверью метки.
Напомним, циничные домушники поиздевались над доверчивой харьковчанкой.
Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.
Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.