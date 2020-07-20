Різниця між нічною і денною температурою буде істотною

Нова тиждень відзначиться різноманітністю погодних явищ

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

У понеділок, 20 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів у секунду.

По області температура повітря вдень 25-30 градусів. По місту повітря прогріється до 26-28 градусів.

У вівторок, 21 липня, буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний невеликий дощ. Вдень можливі аналогічні опади, місцями гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень +26 +31.

У середу, 22 липня, харківські метеорологи прогнозую мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі +13 +18, вдень потеплішає до +24 +29 градусів.

Четвер, 23 липня, буде сухим і теплим. Вітер північно-східний, 5-10 метрів у секунду. Температура повітря вночі +9 +14, вдень потеплішає до +22 +27.

Останній робочий день тижня, п'ятниця, 24 липня, буде практично таким же. Тільки денна температура очікується трохи вище +24 + 29, а вітер з північно-східного зміниться на південно-східний.

Раніше ми писали, що непрості погодні умови першої половини літа нікуди не дінуться і в другій. На українців і далі чекають перепади температури повітря на 10-11 градусів у межах одного-двох днів. Причому це розтягнеться не тільки на літо, але і практично на весь 2020-й рік.

Ми також розповідали про те, що українці можуть спостерігати в небі рідкісне космічне явище. Комета Neowise (офіційна назва C / 2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це станеться в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це настыльки рідкісне, що його можна побачити раз у 6800 років.

Нагадаємо, погода не пощадить українців, стало відомо про новий ударі: похолодання до +11...".

Як повідомляла Politeka, погода порадує українців ідеальними умовами, але пощастить не всім: хто виявиться не при справах.

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