Разница между ночной и дневной температурой будет существенной

Новая неделя отметится разнообразием погодных явлений

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

В понедельник, 20 июля, синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

По области температура воздуха днем 25-30 градусов. По городу воздух прогреется до 26-28 градусов.

Во вторник, 21 июля, будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный небольшой дождь. Днем возможны аналогичные осадки, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем +26 +31.

В среду, 22 июля, харьковские метеорологи прогнозирую переменную облачность. Ночью и днем местами небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13 +18, днем потеплеет до +24 +29 градусов.

Четверг, 23 июля, выдастся сухим и теплым. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9 +14, днем потеплеет до +22 +27.

Последний рабочий день недели, пятница, 24 июля, будет практически таким же. Только дневная температура ожидается чуть выше +24 + 29, а ветер с северо-восточного сменится на юго-восточный.

Ранее мы писали, что непростые погодные условия первой половины лета никуда не денутся и во второй. Украинцев и дальше ожидают перепады температуры воздуха на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней. Причем это растянется не только на лето, но и практически на весь 2020-й год.

Мы также рассказывали о том, что украинцы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление. Комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столь редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

Напомним, погода не пощадит украинцев, стало известно о новом ударе: "похолодание до +11 и...".

Как сообщала Politeka, погода порадует украинцев идеальными условиями, но повезет не всем: кто окажется не у дел.

oliteka писала, что лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.