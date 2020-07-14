Жителів Харківщини за три місяці стало менше на 13 тисяч

За перший квартал поточного року кількість жителів Харківської області зменшилася на 13 598 осіб

Про це повідомляє Politeka з посиланням на регіональне управління статистики.

Так, більше всього людей в регіоні померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків (включаючи вбивства) та захворювань травної системи.

"За перший квартал поточного року через проблеми з кровообігом померло 9 530 чоловік. Це – 70% усіх померлих у Харківській області. Майже 14% людей (1 901 осіб) згубив рак", – повідомили у відомстві.

Ще 690 жителів регіону померли в результаті вбивств і різних нещасних випадків. Під колесами автотранспорту загинуло 62 людини, покінчили життя самогубством 61 осіб; 41 – отруїлися алкоголем; 13 загинули в результаті пожеж, ще 11 – потонули.

Від захворювань травної системи померли 534 людини, з них 26 осіб пішли з життя в результаті алкоголізму: у померлих відмовила печінка.

Politeka писала, що доведена до відчаю харків'янка забрала два життя, деталі ПП: "Спочатку дитину, потім..."

На Харківщині зафіксований новий вірусний антирекорд: тривожні цифри

"Сумно і гірко": харків'яни скаржаться на гори сміття на цвинтарях, фото.