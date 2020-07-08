Колишня адвокат Олена Цимбалістенко, яка брала участь у судовому процесі над Оленою Зайцевою, стала суддею Печенізького районного суду Харківської області

Відповідний указ опубліковано на сайті президента України Володимира Зеленського, передає NewsRoom.

Цимбалістенко представляла в суді інтереси подруги мажорки Марини Ковальової, яка в момент смертельної аварії на Сумській у жовтні 2017 року перебувала в машині разом з Зайцевою.

За інформацією видання, юрист наполягала на тому, що вина другого фігуранта ДТП Геннадія Дронова була більшою, ніж подруги її клієнтки, і вимагала суворішого покарання для нього, тому що він нібито «не відчуває каяття».

У декларації, яку подала екс-адвокат, зазначено, що вона володіє квартирою в Харкові, а також автомобілем Nissan Micra. Єдиним джерелом доходу жінка вказала аліменти на дитину в розмірі 39 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що Олена Зайцева, яка відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79, виплатила перші гроші жертвам трагедії.

«Двом постраждалим надійшли платежі сумами трохи більше 30 грн. Ніхто не вважає, що ув'язнення на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої в цій ситуації. Ніхто не вірить у її каяття і в те, що вона жалкує, що вона буде проводити своє життя в бажанні адекватно вибачитись перед потерпілими», – повідомила адвокат Лариса Матвєєва.

Згідно з рішенням суду, Дронов і Зайцева повинні солідарно виплатити 7,9 млн гривень в якості компенсації. Оскільки у дівчини немає ніякого майна, компенсація вираховується із зарплати, яку вона отримує у виправній колонії. Сума ж у кожній з платіжок склала 31,67 грн.

Нагадаємо, у мережі показали райські умови Зайцевої в колонії.

Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевою".

Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого: деталі скандального рішення.