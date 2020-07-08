Бывшая адвокат Елена Цимбалистенко, принимавшая участие в судебном процессе над Еленой Зайцевой, стала судьей Печенежского районного суда Харьковской области

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает NewsRoom.

Цимбалистенко представляла в суде интересы подруги мажорки Марины Ковалевой, которая в момент смертельной аварии на Сумской в октябре 2017 года находилась в машине вместе с Зайцевой.

По информации издания, юрист настаивала на том, что вина второго фигуранта ДТП Геннадия Дронова больше, чем подруги ее клиентки, и требовала более сурового наказания для него, потому что он якобы «не испытывает раскаяния».

В декларации, которую подала экс-адвокат, указано, что она владеет квартирой в Харькове, а также автомобилем Nissan Micra. Единственным источником дохода женщина указала алименты на ребенка в размере 39 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что Елена Зайцева, которая отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79, выплатила первые деньги жертвам трагедии.

«Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими», – сообщила адвокат Лариса Матвеева.

Согласно решению суда, Дронов и Зайцева должны солидарно выплатить 7,9 млн гривен в качестве компенсации. Поскольку у девушки нет никакого имущества, компенсация высчитывается из зарплаты, которую она получает в исправительной колонии. Сумма же в каждой из платежек составила 31,67 грн.

Напомним, в сети показали райские условия Зайцевой в колонии.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего: детали скандального решения.