Жалюгідний стан багатьох харківських маршруток – ні для кого не секрет, але бувають моменти, коли жителів міста ще можна чимось здивувати
Так, у групі «Харківські Будні» з'явилася фотографія автобуса, у якого задня пара коліс підозріло «поїхала вбік».
«Це вам не жарти, а харківські маршрутки... Задня пара коліс вирішила, що їм треба в іншу сторону», – підписав знімок автор. Правда, не уточнюється, пасажирам якогось маршруту дісталося таке «щастя».
Коментарі під фотографією відповідають ситуації.
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«Харківські маршрутки – просто жах і відстій, осоружно їздити в них. Вічно брудні у пилюці. То килимами обвішаються водії, то дошками якимись, то гальма скриплять так, що пробирає до мозку. Водії хамлять часто, про пенсіонерів взагалі мовчу, вони їх за людей не вважають», «А кому до них діло!? Утробні і брудні! Цілковита антисанітарія!», «Їде, але не рухається», «Натомість посадили водяні лілії в горщики», – іронізують користувачі.
Відзначимо, що в Харківському лабораторному центрі громадський транспорт назвали головним джерелом розповсюдження китайського вірусу. За словами працівників установи, дуже часто люди ігнорують карантин і сідають в салон без захисної маски.
Кабінет міністрів зобов'язав перевізників контролювати те, як пасажири дотримуються приписів, однак, як показує практика, далеко не всі звертають на це порушення увагу.
Раніше ми писали, що Геннадій Кернес похвалився тим, що в місті почнуть виробляти власні трамваї.
Нагадаємо, у Харкові обстріляли тролейбус із людьми.
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