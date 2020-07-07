Неповнолітньої немає вже добу

На Харківщині безвісти зникла 16-річна студентка коледжу

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Олександра Кудрянська, мешканка Люботина, у понеділок, 6 липня, о сьомій годині ранку поїхала до медичного коледжу в Харкові і не повернулася. Батьки дівчини відразу ж забили на сполох, оскільки не можуть вийти з дочкою на зв'язок.

Прикмети Олександри: на вигляд 16-18 років, зріст 162 см, середньої статури, волосся світло-русяве, довжиною до шиї, очі світло-коричневі, обличчя овальне.

Особливі прикмети: на правій стороні носа пірсинг.

Була одягнена в коричневу спідницю, чорну майку і чорні шльопанці.

Якщо комусь відома інформація, яка допоможе в пошуках зниклої, прохання телефонувати на номери 102 або (057) 741 15 53.

Раніше ми писали про те, що Краснокутський відділ поліції на Харківщині розшукує неповнолітнього Артура Петренка, 2003 року народження, який пішов з дому, і зараз про його долю нічого невідомо.

Правоохоронці відзначають той момент, що раніше він вже неодноразово йшов з дому.

Прикмети Артура: на вигляд 16-20 років, зріст близько 180-190 см, худорлявої статури, темне волосся, сіро-блакитні очі.

Був одягнений у коричневу футболку і, можливо, у жовту кофту.

Якщо комусь відома інформація, яка може допомогти в пошуках, прохання повідомити за телефонами: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зник підліток.

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