Все сталося у світлий час доби

На Роганському житловому масиві в Харкові орудують злодії ромської національності

Про ситуацію, яка там нещодавно мала місце, розповіли у групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.

За інформацією автора, близько 19 години вечора 3 липня двоє 30-річних ромів, представившись вірменами, підійшли до хлопця з дівчиною. Вони розповіли, що, мовляв, побили їх брата, і запитали, чи не бачили ті нападників.

«Перший циган намагається відвести діалогом хлопця вбік, а другий у цей час знімає з дівчини ланцюжок, але хлопці це помітили і побігли за ними», – розповідає далі топікстартер.

На опублікованому відео видно, як хлопець з камерою женеться за зловмисниками, а ті швидко тікають. Чи спіймали їх зрештою, і чи повернули дівчині вкрадене, невідомо.

У коментарях користувачі радять у таких випадках застосовувати самосуд, а також цікавляться подальшою долею викраденої речі:

«Таким пики потрібно бити на місці. Якщо не більше. Тому що тварюки безкарними залишаться, а людям горя від них неміряно. Від тварюк треба захищатися будь-якими способами, аж до крайніх заходів. Шкода тільки, що жертва пограбування ще й винною при цьому виявиться», «Цих індивідів треба карати. Національність не має значення. Боляче дати по обличчю руками, стиснутими в кулак», «А заробити не пробували? Любителі легкої наживи», «Де Ви бачили цигана-роботягу? Наркота і злодійство - основні циганські спеціальності».

Раніше жителів міста попередили про парочку громадян ромської національності, які орудують в районі Ювілейний/Ландау. Діють зловмисники спільно: спочатку вони ходять і вистежують жертву, а потім жінка відволікає, а чоловік краде.

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