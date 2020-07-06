На Роганському житловому масиві в Харкові орудують злодії ромської національності
Про ситуацію, яка там нещодавно мала місце, розповіли у групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.
За інформацією автора, близько 19 години вечора 3 липня двоє 30-річних ромів, представившись вірменами, підійшли до хлопця з дівчиною. Вони розповіли, що, мовляв, побили їх брата, і запитали, чи не бачили ті нападників.
«Перший циган намагається відвести діалогом хлопця вбік, а другий у цей час знімає з дівчини ланцюжок, але хлопці це помітили і побігли за ними», – розповідає далі топікстартер.
Роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи"
Рахунки українців блокуються, ПриватБанк попередив клієнтів: "Треба їхати в банк і..."
Ціна на газ різко злетить, українців добили новими сумами: "До нового опалювального сезону..."
Лікарі рятують легендарного Вірастюка, що відомо на даний момент: "Повинні відрізати..."
На опублікованому відео видно, як хлопець з камерою женеться за зловмисниками, а ті швидко тікають. Чи спіймали їх зрештою, і чи повернули дівчині вкрадене, невідомо.
У коментарях користувачі радять у таких випадках застосовувати самосуд, а також цікавляться подальшою долею викраденої речі:
«Таким пики потрібно бити на місці. Якщо не більше. Тому що тварюки безкарними залишаться, а людям горя від них неміряно. Від тварюк треба захищатися будь-якими способами, аж до крайніх заходів. Шкода тільки, що жертва пограбування ще й винною при цьому виявиться», «Цих індивідів треба карати. Національність не має значення. Боляче дати по обличчю руками, стиснутими в кулак», «А заробити не пробували? Любителі легкої наживи», «Де Ви бачили цигана-роботягу? Наркота і злодійство - основні циганські спеціальності».
Раніше жителів міста попередили про парочку громадян ромської національності, які орудують в районі Ювілейний/Ландау. Діють зловмисники спільно: спочатку вони ходять і вистежують жертву, а потім жінка відволікає, а чоловік краде.
Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.
Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.
Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.