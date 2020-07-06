На Роганском жилмассиве в Харькове орудуют воры ромской национальности

О ситуации, которая там недавно имела место, рассказали в группе «Типичное ХТЗ», передает Politeka.net.

По информации автора, около 19 часов вечера 3 июля двое 30-летних ромов, представившись армянами, подошли к парню с девушкой. Они рассказали, что, мол, избили их брата, и спросили, не видели ли те нападавших.

«Первый цыган пытается увести диалогом парня в сторону, а второй в это время снимает с девушки цепочку, но ребята это заметили и побежали за ними», – рассказывает дальше топикстартер.

На опубликованном видео видно, как парень с камерой гонится за злоумышленниками, а тем быстро убегают. Поймали ли их в конце концов, и вернули ли девушке украденное, неизвестно.

В комментариях пользователи советуют в подобных случаях применять самосуд, а также интересуются дальнейшей судьбой украденной вещи:

«Таким рожи нужно бить на месте. Если не больше. Потому что твари безнаказанными останутся, а людям горя от них немеряно. От тварей нужно защищаться любыми способами, вплоть до крайних мер. Жаль только, что жертва ограбления ещё и виноватой при этом окажется», «Этих индивидов надо наказывать. Национальность неважна. Больно настучать по лицу руками, сжатыми в кулак», «А заработать не пробовали? Любители легкой наживы», «Где Вы видели цыгана-работягу? Наркота и воровство - основные цыганские специальности».

Ранее жителей города предупредили о парочке граждан ромской национальности, которые орудуют в районе Юбилейный/Ландау. Действуют злоумышленники сообща: сначала они ходят и высматривают жертву, а затем женщина отвлекает, а мужчина ворует.

Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.