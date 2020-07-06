Новий робочий тиждень має всі шанси встановити чергові температурні рекорди, адже синоптики обіцяють до +39

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів у секунду. Вдень повітря прогріється до +32 +37 по області-до +32 +34 – по місту.

У вівторок, 7 липня, температура задасть жару в прямому сенсі цього слова. Очікується мінлива хмарність без опадів, вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде +18 +23, удень стовпчики термометрів покажуть +34 +39 градусів.

У середу, 8 липня, мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град, шквали 15-20 метрів у секунду.

Метеорологи прогнозують вітер змінних напрямків, три - вісім метрів у секунду. Температура повітря вночі 18 - 23 градуси тепла, вдень +31 +36.

У цей період краще утриматися від виходу на вулицю, а якщо така необхідність є, обов'язково мати при собі воду, надовго не лишатися під палючим сонцем і триматися в тіні. Людям, які мають проблеми з серцем, не варто забувати про ліки при поході парк, магазин або на прогулянку.

У другій половині тижня температура повітря почне потроху знижуватися. Синоптики обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +26 +31.

У п'ятницю, 10 липня, мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі +13 -+18°, вдень +25 +30.

Раніше ми писали про те, що магнітні бурі в липні доставлять масу клопоту метеочутливим людям.

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Сама магнітна буря не буде потужною, але через тривалість вона відіб'ється на самопочутті деяких людей.

Серйозні магнітні коливання, як розповідають вчені, ще очікуються 30 і 31 липня.

Проблеми зі здоров'ям у ці дні можуть виникнути у метеозалежних, а також у людей, котрі мають проблеми з серцем, тиском та інші серцево-судинні недуги.

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