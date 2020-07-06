Во второй половине недели температура начнет меняться

Новая рабочая неделя имеет все шансы установить очередные температурные рекорды, ведь синоптики обещают до +39

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +32 +37 по области и до +32 +34 – по городу.

Во вторник, 7 июля, температура задаст жару в прямом смысле этого слова. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +18 +23, днем же столбики термометров покажут +34 +39 градусов.

В среду, 8 июля, переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами кратковременный дождь, гроза, град, шквалы 15-20 метров в секунду.

Метеорологи прогнозируют аетер переменных направлений, три - восемь метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 - 23 градуса тепла, днем +31 +36.

В этот период лучше воздержаться от выхода на улицу, а если такая необходимость есть, обязательно иметь при себе воду, надолго не оставаться под палящим солнцем и держаться в тени. Людям, которые имеют проблемы с сердцем, не стоит забывать о лекарствах при походе парк, магазин или на прогулку.

Во второй половине недели температура воздуха начнет понемногу снижаться. Синоптики обещают переменную облачность, местеми кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +26 +31.

В пятницу, 10 июля, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13 -+18°, днем +25 +30.

Ранее мы писали о том, что магнитные бури в июле доставят массу хлопот метеочувствительным людям.

Первая серьезная вспышка на Солнце была 4 июля. И после нее еще будут две вспышки - 6 и 7 июля.

Сама магнитная буря не будет мощной, но из-за продолжительности она отразится на самочувствии некоторых людей.

Серьезные магнитные колебания, как рассказывают ученые, еще ожидаются 30 и 31 июля.

Проблемы со здоровьем в эти дни могут возникнуть у метеозависимых, а также у людей, имеющих проблемы с сердцем, давлением и другие сердечно-сосудистые недуги.

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