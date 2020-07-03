Черговий прорив труби закінчився трагедією в центрі Харкова

На насосній станції підприємства «Харківські тепломережі» в районі станції метро «Наукова» прорвало гарячу воду, в результаті чого загинув співробітник «ХТМ». Трагедія сталася рано вранці 2 липня, але розголосу історія набула тільки наприкінці дня, передає Politеka.net з посиланням на правоохоронців і соцмережі.

У поліції вже прокоментували трагедію, заявивши, що смерть 72-річного чоловіка настала під час усунення аварії на комунальному підприємстві.

За словами представника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, під час прориву води на станції чергував працівник «ХТМ», який і повідомив близько 4:30 ранку про НП керівництву. Після цього він на зв'язок не виходив.

За словами очевидця, коли сектор залило окропом, чоловік так і не зміг вибратися звідти.

Правоохоронцям про трагедію повідомили о шостій годині ранку.

На місці прориву відкачали воду, а тіло померлого направили на експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою» (ч. 2 ст. 272).

Витрати на похорон загиблого комунальника взяла на себе міськрада.

На те, що сталося, активно відреагували в соцмережах, залишивши десятки коментарів по темі.

Так, відомий харківський журналіст Павло Федосенко вказав на той факт, що все сталося неподалік від парку Горького, на який влада міста спускає десятки мільйонів, замість того, щоб ремонтувати інфраструктуру Харкова.

«Сьогодні в результаті аварії на насосній станції загинув працівник ХТМ. Сталося це на вулиці Шатиловській біля 116-ї школи. У лютому 2018-го в цьому ж місці стався прорив, який залишив без тепла і гарячої води 330 будівель. Тоді крайніми зробили шиномонтаж Vianor. Їх приміщення знесли - а аварії чомусь не припинилися. От же дива. Цікаво, кого зроблять крайнім у цей раз. Так, до речі, вулиця Шатилівська - це зовсім поруч з парком Горького. До чого це? Та ні до чого. До слова прийшлося. Парк просто дуже красивий. З фонтаном», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Це дно, і ми його досягли. Це ганьба! Впахуючи все життя, отримати таку смерть. В країні немає коштів для пенсіонерів. Депутати "повинні" їздити на дорогих машинах. Прости нам...», «як же так?! У 72 роки чоловік лагодить тепломережі! 😠 Бідні-бідні люди! Все життя працювати, платити відрахування до ПФ, щоб у 72 роки зваритися в окропі на роботі замість того, щоб ловити рибу або грати в парку в шахи на заслуженому відпочинку», «72 роки...цікаво до якого віку людина повинна працювати, щоб оплатити комуналку?? і купити продукти», «Зате лавочки за 190 тисяч і ремонт туалету в парку горького за п'ять мільйонів. Пора б пану Кернесу подумати про теплові мережі», – в свою чергу відзначають користувачі.

Нагадаємо, у харківських квартирах потекла вода з "наповнювачем".

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