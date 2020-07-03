Очередной прорыв трубы закончился трагедией в центре Харькова

На насосной станции предприятия «Харьковские теплосети» в районе станции метро «Научная» прорвало горячую воду, в результате чего погиб сотрудник «ХТС». Трагедия произошла рано утром 2 июля, но огласку история получила только к концу дня, передает Politеka.net со ссылкой на правоохранителей и соцсети.

В полиции уже прокомментировали трагедию, заявив, что смерть 72-летнего человека наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии.

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, во время прорыва воды на станции дежурил работник «ХТС», который и сообщил около 4:30 утра о ЧП руководству. После этого он на связь не выходил.

По словам очевидца, когда сектор залило кипятком, мужчина так и не смог выбраться оттуда.

Правоохранителям о трагедии сообщили в шесть часов утра.

На месте прорыва откачали воду, а тело умершего отправили на экспертизу. По факту начато уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» (ч. 2 ст. 272).

Расходы на похороны погибшего коммунальщика взял на себя горсовет.

На то, что произошло, активно отреагировали в соцсетях, оставив десятки комментариев по теме.

Так, известный харьковский журналист Павел Федосенко указал на тот факт, что все случилось неподалеку от парка Горького, на который власти города спускают десятки миллионов, вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру Харькова.

«Сегодня в результате аварии на насосной станции погиб работник ХТС. Случилось это на улице Шатиловской возле 116-й школы. В феврале 2018-го в этом же месте произошел прорыв, который оставил без тепла и горячей воды 330 зданий. Тогда крайними сделали шиномонтаж Vianor. Их здание снесли - а аварии почему-то не прекратились. Вот же чудеса. Интересно, кого сделают крайним в этот раз. Да, кстати, улица Шатиловская - это совсем рядом с парком Горького. К чему это? Да ни к чему. К слову пришлось. Парк просто очень красивый. С фонтаном», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

«Это дно, и мы его достигли. Это позор! Впахивая всю жизнь, получить такую смерть. В стране нет средств для пенсионеров. Депутаты "должны" ездить на дорогих машинах. Прости нам...», «у как же так?! В 72 года человек чинит теплосети! 😠 Бедные-бедные люди! Всю жизнь работать, платить отчисления в ПФ, чтобы в 72 года свариться в кипятке на работе вместо того, чтобы удить рыбу или играть в парке в шахматы на заслуженном отдыхе», «72 года...интересно до какого возраста человек должен работать чтобы оплатить коммуналку?? и купить продукты», «Зато лавочки по 190 тысяч и ремонт туалета в парке горького за пять миллионов. Пора бы господину Кернесу подумать о тепловых сетях», – в свою очередь отмечают пользователи.

Напомним, в харьковских квартирах потекла вода с "наполнителем".

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