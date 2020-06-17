Фото Олени Зайцевої, котра засмагає у виправній колонії, наробили багато галасу в мережі

Начальник Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк підтвердила правдивість знімків і пояснила «привілеї» засудженої за ДТП із загибеллю шести чоловік Олени Зайцевої, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Харків LIVE.

«Зайцева знаходиться в відмінних від інших умовах, оскільки відбуває покарання у секторі тих, хто засуджений за злочини з необережності. Вони повністю ізольовані від інших засуджених. Всього в секторі, разом з Зайцевою, їх шестеро», – пояснила вона.

Мицюк додала, що засудженим законодавчо заборонено вільно пересуватися по території установи:

«Вони постійно знаходяться тільки в секторі, у них своє маленьке подвір'я. Не можуть мати при собі мобільні, а телефонні розмови можна тільки в черговій частині, під наглядом адміністрації».

Нагадаємо, що на знімках, які потрапили в мережу, Зайцева зображена з книгою в руках, під час засмагання у внутрішньому дворику колонії. Ще на одному фото вона сидить за швейною машинкою в цеху.

Раніше ми писали про те, що Верховний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції, що засудила винуватців страшної ДТП у Харкові Зайцеву і Дронова до 10 років позбавлення волі. Судове засідання відбулося 3 квітня і проходило в онлайн-режимі у зв'язку з карантином.

Зазначимо, що перед початком засідання адвокат сім'ї постраждалих розповів, що Зайцева мала намір відмінити свій вирок через Верховний суд і закрити справу.

Ми також писали, що 50% зарплати і Дронова, і Зайцевої будуть відраховувати на погашення боргу перед потерпілими. Поки що постраждалі, а також сім'ї загиблих не отримували ніяких грошей від винуватців смертельної ДТП.

Нагадаємо, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.

Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевою".

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