Фото загорающей в исправительной колонии Алены Зайцевой наделали много шума в сети

Начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк подтвердила правдивость снимков и пояснила «привилегии» осужденной за ДТП с гибелью шести человек Алены Зайцевой, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Харьков LIVE.

«Зайцева находится в отличных от других условиях, поскольку отбывает наказание в секторе тех, кто осужден за преступления по неосторожности. Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро», – пояснила она.

Мицюк добавила, что осужденным законодательно запрещено свободно передвигаться по территории учреждения:

«Они постоянно находятся только в секторе, в них свое маленькое двор. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные разговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации».

Напомним, что на снимках, попавших в сеть, Зайцева запечатлена с книгой в руках, загорающая во внутреннем дворике колонии. Еще на одном фото она сидит за швейной машинкой в цеху.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции, приговоривших виновников страшного ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы. Судебное заседание состоялось 3 апреля и проходило в онлайн-режиме в связи с карантином.

Отметим, что перед началом заседания адвокат семьи пострадавших рассказал, что Зайцева была намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.

Мы также писали, что 50% зарплаты и Дронова, и Зайцевой будут отчислять на погашение долга перед потерпевшими. Пока что пострадавшие, а также семьи погибших не получали никаких денег от виновников смертельного ДТП.

Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего: детали скандального решения.