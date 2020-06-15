Новий тиждень спочатку порадує харків'ян комфортною температурою, однак поступово спека поверне свої позиції

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 15 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-східний, 7 - 12 метрів в секунду, можливі шквали до 15-20 метрів в секунду.

По області вдень температура повітря +27  +32 градуси, по місту +29 +31.

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У вівторок 16 червня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 - 12 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде +15 +20, вдень повітря прогріється до +27 +32.

У середу, 17 червня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде в районі +14 +19, вдень +28 +33.

18 червня та 19 червня будуть абсолютно  аналогічним середовищі за всіма показниками.

літо, люди, погода, жінка

Раніше ми писали, що через складні погодні умови майже 350 населених пунктів залишилися без електроенергії.

«У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька - 35, Закарпатська - 31, Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська – 6», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України.

Нагадаємо, що спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування: де чекати пекельних +35.

Також Politeka писала, що стихія з градом вдарила одразу по кількох областях, врожаю можна не чекати: кадри наслідків.

А ще Politeka повідомляла, що на Україну обрушилася нова напасть з приходом спеки, відео: "Море зі смоли".