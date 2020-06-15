Новий тиждень спочатку порадує харків'ян комфортною температурою, однак поступово спека поверне свої позиції

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 15 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-східний, 7 - 12 метрів в секунду, можливі шквали до 15-20 метрів в секунду.

По області вдень температура повітря +27 +32 градуси, по місту +29 +31.

У вівторок 16 червня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 - 12 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде +15 +20, вдень повітря прогріється до +27 +32.

У середу, 17 червня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде в районі +14 +19, вдень +28 +33.

18 червня та 19 червня будуть абсолютно аналогічним середовищі за всіма показниками.

Раніше ми писали, що через складні погодні умови майже 350 населених пунктів залишилися без електроенергії.

«У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька - 35, Закарпатська - 31, Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська – 6», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України.

Нагадаємо, що спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування: де чекати пекельних +35.

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